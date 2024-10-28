Южная Корея, Китай и Япония планируют провести трехсторонний саммит

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея, Китай и Япония условились провести трехсторонний саммит в ближайшее время.

Договоренность была достигнута на встрече в понедельник в Токио заместителей глав МИД трех стран. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Ожидается, что трехсторонний саммит состоится в начале будущего года в Японии, отмечает министерство.

Предыдущая встреча в верхах прошла в мае в Сеуле.

Лидеры трех стран договорились придать таким саммитам регулярный характер, говорится в сообщении южнокорейского МИД.