Южная Корея, Китай и Япония планируют провести трехсторонний саммит
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея, Китай и Япония условились провести трехсторонний саммит в ближайшее время.
Договоренность была достигнута на встрече в понедельник в Токио заместителей глав МИД трех стран. Об этом сообщило южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.
Ожидается, что трехсторонний саммит состоится в начале будущего года в Японии, отмечает министерство.
Предыдущая встреча в верхах прошла в мае в Сеуле.
Лидеры трех стран договорились придать таким саммитам регулярный характер, говорится в сообщении южнокорейского МИД.