РФ получила право на поставки продукции животноводства на Кубу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт продукции животноводства на Кубу.

Как сообщает Россельхознадзор, это стало результатом работы, проводимой службой по открытию рынков зарубежных стран, и аудита российской системы контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения, который в этом году провел национальный центр здоровья животных Кубы.

Кубинская сторона признала действующую в РФ систему контроля и надзора.

Теперь российские предприятия по производству мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, включенные в реестр экспортеров ФГИС "ВетИС" компонента "Цербер" по Кубе, могут беспрепятственно поставлять свои продукты на рынок этой страны, подчеркивается в сообщении.