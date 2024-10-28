Лондон добавил шесть физлиц и организаций в санкционный список против России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, свидетельствует публикация на сайте британского правительства.

Ограничения введены, в частности, против АНО "Диалог", Агентства социального проектирования.

В документе британского правительства отмечается, что санкции введены, в том числе, за "вовлеченность в дестабилизацию Украины или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".