Поиск

Лондон добавил шесть физлиц и организаций в санкционный список против России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании расширили антироссийский санкционный список, свидетельствует публикация на сайте британского правительства.

Ограничения введены, в частности, против АНО "Диалог", Агентства социального проектирования.

В документе британского правительства отмечается, что санкции введены, в том числе, за "вовлеченность в дестабилизацию Украины или подрыв, или угрозу территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Великобритания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Турция в августе сконцентрировалась на закачке газа в ПХГ

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

В Финляндии приступили к конфискации российского госимущества

В Финляндии приступили к конфискации российского госимущества

Brent подешевела на 5,55% на новостях с Ближнего Востока

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Консульство РФ в Познани завершит работу 30 октября

Консульство РФ в Познани завершит работу 30 октября

Индонезия заблокировала продажи iPhone 16 в стране

Индонезия заблокировала продажи iPhone 16 в стране

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы

Кремль отверг обвинения во вмешательстве в грузинские выборы
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль не верит в возможность скорых успехов на переговорах о перемирии в Газе

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });