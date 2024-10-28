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Суд во Франции перенес на март слушания по делу Депардье

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Суд в Париже принял решение отложить до весны 2025 года рассмотрение дела французского актера Жерара Депардье, в рамках которого его обвиняют в домогательствах, сообщает в понедельник радиостанция France Info.

Заседание перенесено на 24-25 марта. Суд также поручил провести "медицинскую экспертизу" состояния здоровья 75-летнего актера.

В миреДепардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствахДепардье вызвали в полицию Парижа в связи с обвинениями в домогательствахЧитать подробнее

Ранее в понедельник адвокат кинозвезды Жереми Ассу сообщил, что Депардье ввиду проблем со здоровьем обратился в парижский суд с просьбой отложить слушания.

"К сожалению, Жерар Депардье находится в таком состоянии, что врачи запретили ему идти в суд. Он попросит перенести слушание на более поздний срок, чтобы он смог лично присутствовать", - объяснил адвокат актера.

Ассу заверил, что обвинения в отношении Депардье - абсолютно ложные. Ранее адвокат Депардье отмечал, что цель потерпевших - получить компенсацию в размере от 6 тыс. до 30 тыс. евро.

Дело в отношении Депардье было инициировано после того, как две женщины обвинили его в сексуальном насилии на съемках фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. Обвинения предъявили декоратор фильма и ассистент режиссера. Актер вину не признает.

Жерар Депардье Франция
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