Депардье просит перенести слушания по делу о домогательствах

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Французский актер Жерар Депардье ввиду состояния здоровья обратился в парижский суд с просьбой отложить слушания по делу, в рамках которого его обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщил в понедельник его адвокат Жереми Ассу в эфире радиостанции France Info.

"К сожалению, Жерар Депардье находится в таком состоянии, что врачи запретили ему идти в суд. Он попросит перенести слушание на более поздний срок, чтобы он смог присутствовать", - объяснил адвокат актера.

Ассу подчеркнул, что обвинения в отношении Депардье абсолютно ложные.

Ранее адвокат Депардье отмечал, что цель потерпевших - получить компенсацию в размере от 6 тыс. до 30 тыс. евро.

Обвинения касаются предполагаемого поведения Депардье в отношении двух женщин на съемках фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера в 2021 году. Обвинения предъявили декоратор фильма и ассистент режиссера. Актер вину не признает.

Заседание в суде Парижа запланировано на понедельник 13:30 по местному времени (15:30 по московскому).