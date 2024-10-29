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Трамп пообещал в случае победы на выборах наладить отношения с Россией и Китаем

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен поддерживать хорошие отношения с другими странами, в частности с Китаем и Россией.

"У нас будут хорошие отношения с Китаем, у нас будут хорошие отношения с Россией и вообще со всеми", - заявил он во время выступления в своей резиденции Мар-а-Лаго во вторник, говоря о планах в случае возвращения в Белый дом.

Трамп отметил, что во время первого президентства поддерживал рабочие контакты, в частности с лидерами России, Китая, КНДР.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.

Дональд Трамп США РФ Китай
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