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Dow Jones завершил торги в минусе

Nasdaq вырос и обновил рекорд

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite выросли, причем последний обновил рекордный максимум.

Трейдеры оценивали новую порцию корпоративных отчетов за минувший квартал, а также статданные по экономике США.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре увеличился до максимальных с января 108,7 пункта.

Между тем количество открытых вакансий в США сократилось до минимального за 3,5 года уровня, что говорит об ослаблении спроса на рабочую силу. Этот показатель уменьшился в сентябре на 418 тыс., до 7,443 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Августовское значение числа вакансий было пересмотрено с понижением - до 7,861 млн с 8,04 млн.

Позднее на этой неделе будет опубликована и другая важная статистика, включая предварительные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также отчет о доходах и расходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. В пятницу Минтруда США обнародует октябрьские данные о количестве рабочих мест в американской экономике.

Цена бумаг Ford Motor Co. упала на 8,4% по итогам торгов во вторник. Результаты автопроизводителя в третьем квартале оказались лучше прогнозов рынка, однако Ford ухудшил прогноз скорректированной EBIT на текущий год. Кроме того, стало известно, что более 1 тыс. сотрудников британского подразделения Ford из числа административного персонала намерены выйти на 24-часовую забастовку 30 октября из-за спора относительно зарплат и условий контрактов.

Акции PayPal Holdings, квартальная выручка которой не оправдала прогнозов, подешевели на 4%.

Бумаги McDonald's Corp. снизились в цене на 0,6%. Скорректированная прибыль и выручка крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания в третьем квартале 2024 года превзошли прогнозы рынка, однако динамика сопоставимых продаж оказалась хуже ожиданий. Главный исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински принес извинения клиентам сети ресторанов в связи с недавним массовым отравлением в нескольких штатах США.

Стоимость акций Boeing Co. увеличилась на 1,5%. Авиастроительный концерн объявил условия размещения обыкновенных и привилегированных акций, исходя из которых он привлечет порядка $21 млрд.

Капитализация D.R. Horton Inc. упала на 7,2% на слабой отчетности одной из крупнейших строительных компаний США. Ее чистая прибыль и выручка в минувшем квартале оказались слабее прогнозов рынка.

Цена бумаг V.F. Corp., владеющей известными брендами одежды North Face, Timberland и Vans, взлетела на 27%. Показатели скорректированной прибыли и выручки компании во втором квартале 2025 финансового года оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции Visa Inc. подорожали на 0,5%. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что компания планирует сократить порядка 1,4 тыс. сотрудников и подрядчиков до конца текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник снизился на 154,52 пункта (0,36%) и составил 42233,05 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 9,4 пункта (0,16%) - до 5832,92 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 145,56 пункта (0,78%) и составил 18712,75 пункта.

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