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За ночь сбито 23 украинских дрона над шестью российскими регионами

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила 23 беспилотника ВСУ в ночь на среду над Ростовской, Курской, Смоленской, Орловской, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Семь БпЛА - над территорией Ростовской области, пять - над территорией Курской, четыре - над территорией Смоленской, по три - над территориями Орловской и Брянской областей и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении

Минобороны РФ Ростовская область Белгородская область
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