США к 2026 г. завершат подготовку Космических сил к противостоянию в космосе

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Космические силы США планируют завершить реформирование к 2026 году в рамках подготовки к возможным конфликтным ситуациям в космосе, сообщает Defense News.

"Речь идет о том, чтобы к 2026 году быть готовыми к возможному противостоянию в космосе. Это касается подготовки людей, процессов, инструментов, доктрины, вообще всего необходимого для того, чтобы мы могли действовать эффективно", - цитирует Defense News представителя Командования космическими силами США Клэр Леон.

Издание напоминает, что летом Космические силы США инициировали кампанию по подготовке к возможным конфликтам и поставили цель закрыть пробелы в функционировании систем командования и контроля.