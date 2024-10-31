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Тайфун "Кунрэй" достиг Тайваня и вызвал наводнения

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Обрушившийся на Тайвань тайфун "Кунрэй" вызвал ливни, наводнения и оползни, сообщает в четверг Taipei Times.

Он достиг восточного побережья острова в четверг в 13:40 по местному времени (8:40 по московскому). Максимальная скорость ветра в зоне действия тайфуна на тот момент составляла 51 м/с. Порывы ветра достигали 63 м/с.

По данным спасательных служб, 27 человек получили травмы еще до обрушения тайфуна, два туриста пропали без вести.

Накануне на острове эвакуировали около 8,6 тыс. жителей. Власти подготовили 71 убежище.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на Тайване отменили 527 авиарейсов, в том числе 298 международных, пишет Taiwan News. В ряде районов острова также приостановили железнодорожное сообщение.

Кроме того, на 13:00 по местному времени (8:00 по московскому) около 96 тыс. домохозяйств оставались без электричества.

Ранее сообщалось о закрытии школ и офисов, об отмене десятков паромных рейсов.

По прогнозам метеорологов, тайфун выйдет в Тайваньский пролив, затем - в Восточно-Китайское море, а далее направится к Японии, отмечает CNN.

Тайвань
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