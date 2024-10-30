На Тайване эвакуируют более 6 тысяч человек из-за тайфуна

Фото: Annabelle Chih/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - На Тайване более 6 тысяч человек должны эвакуироваться из-за приближающегося тайфуна, сообщают западные СМИ. Спасатели уже приступили к эвакуации жителей населенных пунктов Илань и Хаулянь.

Метеорологи ожидают выпадения до 100 см осадков в отдельных районах за ближайшие дни. По прогнозам, тайфун принесет ветер "разрушительной силы" и достигнет острова 31 октября.

У берегов Тайваня уже фиксируют волны высотой до пяти метров.

31 октября в ряде районов будут закрыты школы и офисы, отменены десятки паромных рейсов.

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ призвал земляков соблюдать повышенную осторожность и избегать нахождения в горной местности и близ моря.