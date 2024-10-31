Дни духовной культуры России пройдут на Кубе с 11 по 16 ноября

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минкультуры России сообщает о проведении с 11 по 16 ноября Дней духовной культуры России в Республике Куба.

Цикл мероприятий откроется концертом Заслуженной артистки РФ Нины Шацкой "Русская песня – русский романс", который пройдет 12 ноября на сцене театра Национального музея изящных искусств Кубы. А 13 и 14 ноября Шацкая выступит с лекцией "Русская песня как основа культуры и духовности".

Киностудия "Союзмультфильм" с 11 по 13 ноября представит образовательную программу в Кубинском институте киноискусства и кинопромышленности, а также просмотр лучших отечественных мультфильмов.

Кроме того, 13 и 14 ноября пройдут мастер-классы артистов Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" им. Березикова для танцоров и хореографов по русскому народному танцу.

Завершатся Дни духовной культуры России на Кубе выступлениями ансамбля им. Березикова 15 и 16 ноября на сцене Национального театра Кубы.

Зрителям представят балет "Рахманинов" на музыку композитора, а также концертную программу "Мы – Сибиряки". В эти дни в фойе театра будет представлена выставка "Новодевичий монастырь. К 500-летию основания".

Гастроли организованы АНО "Русские сезоны" при поддержке Минкультуры России. С 2008 года Дни духовной культуры России прошли уже в 45 странах мира.