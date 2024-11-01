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Глава МИД КНДР заявила о неизменности курса Пхеньяна на укрепление ядерных сил

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Пхеньян не намерен менять свой курс на укрепление ядерных сил, заявила в пятницу глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

Как сказала она в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, накануне глава КНДР "еще раз четко отметил, что нынешняя обстановка , а также перспективы угроз и вызовы как никогда требуют от нас усилить наши современные стратегические наступательные ядерные вооружения, а также усовершенствовать нашу готовность к ядерному ответному удару".

"Еще раз заверю, что наша страна ни в коем случае не будет изменять курс на укрепление своих ядерных сил", - подчеркнула Цой Сон Хи.

КНДР МИД КНДР Сергей Лавров Цой Сон Хи
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