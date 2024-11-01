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Индия наращивает флот атомных подводных лодок

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Индия в связи с перспективами усиления присутствия ВМС КНР и Пакистана в Индийском океане прикладывает усилия для увеличения количества атомных подводных лодок (АПЛ) в строю, пишет Defense News со ссылкой на индийские СМИ.

Правительство Индии $4,8 млрд для строительства первых двух АПЛ нового класса массой по 6 тысяч тонн, основным оружием их будут торпеды, их уже начали строить. Всего должны быть приняты на вооружение шесть таких АПЛ. До 90% их оборудования должно быть индийского производства. Планируется, что эти подлодки будут следить за активностью ВМС КНР в Индийском океане, а также за стратегическими водными артериями - Персидским заливом, Аденским заливом и Малаккским проливом.

Эти АПЛ должны быть вооружены торпедами, а также ракетами "Брамос" для ударов по кораблям и по наземным целям. Однако потребуются годы, чтобы принять такие подлодки на вооружение.

Одновременно Индия вкладывает средства в АПЛ, вооруженные баллистическими ракетами. Первую такую подлодку "Арихант" приняли на вооружение в 2016 году. Вторая АПЛ этого класса "Аригхаат" вошла в строй в августе 2024 года на базе ВМС в Вишакхапатнаме.

"Наличие АПЛ "Арихант" и "Аригхаат" усилит возможности Индии в сдерживании потенциальных противников и в защите ее национальных интересов", - говорилось в заявлении индийского Минобороны.

Третью АПЛ такого класса спустили на воду 16 октября этого года, четвертая должна поступить на службу в 2025 году.

Индия Минобороны Пакистан Индийский океан Китай
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