Китай ускоряет темпы строительства атомных подлодок

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Китай наращивает скорость производства атомных подводных лодок (АПЛ) различного типа, в том числе стратегических ракетоносцев и многоцелевых торпедных подлодок, и США начинают отставать от Китая, сообщает CNN со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (IISS).

По данным аналитиков, за последние пять лет Китай нарастил производство АПЛ до такого уровня, что обогнал США, и это угрожает поддержанию преимущества на море, которое долгое время принадлежало Вашингтону.

По оценкам IISS, с 2021 по 2025 год Китай спустил на воду 10 АПЛ с общим водоизмещением 79 тысяч тонн, против 7 АПЛ у США с 55 тысячами тонн водоизмещения. При этом с 2016 по 2020 год показатели КНР составили три субмарины с 23 тысячами тонн, а у США - семь с 55 тысячами тонн. Однако, уточняет IISS, не обязательно, что эти подлодки успели войти в состав ВМС.

По информации IISS, США превосходят КНР по количеству АПЛ. Так, в начале 2025 года Китай располагает 12 несущими службу АПЛ, в том числе шестью подлодками с баллистическими ракетами; у США имеется 65 АПЛ, из них 14 с баллистическими ракетами. Кроме того, у Китая есть 46 подлодок с обычной силовой установкой, а у США ни одной, напомнили в институте.

США не справляются с темпами постройки многоцелевых АПЛ "Вирджиния", отмечает CNN. Минимум на год задерживается реализация программы стратегических АПЛ типа "Колумбия"; первая из них не войдет в строй не ранее 2028 года Идет процесс вывода из состава ВМС устаревающих многоцелевых подводных лодок типа "Лос-Анджелес". В Конгрессе США отмечали, что наращивание ВМС США в краткосрочной перспективе также может пострадать от возможной продажи от трех до пяти АПЛ "Вирджиния" Австралии в рамках партнерства AUKUS.

