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В Киргизии школьники будут учиться 12 лет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Киргизии с начала 2025 года вводится 12-летнее школьное обучение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Постановлением кабинета министров Киргизии утверждена Концепция о переходе республики на 12-летнюю систему общего образования. Реализация программы начнется с 2025 года", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Аттестат об окончании 12-летней школы будет выдаваться, начиная с 2027-2028 учебного года.

До сих пор в школах Киргизии действовала 11-летняя система школьного образования.

Киргизия
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