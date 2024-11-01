В Киргизии школьники будут учиться 12 лет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Киргизии с начала 2025 года вводится 12-летнее школьное обучение, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского правительства.

"Постановлением кабинета министров Киргизии утверждена Концепция о переходе республики на 12-летнюю систему общего образования. Реализация программы начнется с 2025 года", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Аттестат об окончании 12-летней школы будет выдаваться, начиная с 2027-2028 учебного года.

До сих пор в школах Киргизии действовала 11-летняя система школьного образования.