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США готовятся перебросить в Европу группу стратегических бомбардировщиков

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в ближайшие дни перебросят в Европу оперативную группу стратегических бомбардировщиков, сообщило европейское Командование ВВС США.

Бомбардировщики, которые прибудут из континентальной части США, будут развернуты в зоне ответственности командования в рамках давно спланированной операции.

"В ходе развертывания экипажи американских бомбардировщиков в течение нескольких недель будут тренироваться и действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрируя приверженность США глобальной безопасности и стабильности", - подчеркнули в командовании.

Место, где будут базироваться бомбардировщики, и их количество не раскрываются.

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