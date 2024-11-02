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Американские бомбардировщики B-52H направлены на Ближний Восток

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H с позывными LIVID11 и 12 направляется на Ближний Восток, сообщает сайт AircraftSpots.

Бомбардировщики, вылетевшие с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота, уже прошли над Гибралтарским проливом и следуют на авиабазу Эль-Удейд в Катаре.

Ранее Пентагон сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился дополнительно направить на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики.

"С учетом наших обязательств по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии, министр обороны приказал дополнительно развернуть в регионе эсминцы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, эти силы начнут прибывать в регион в ближайшие месяцы. В то же время, как говорится в сообщении, авианосная ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln готовится его покинуть.

"Остин ясно давал понять, что если Иран, его партнеры или его прокси воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, США примут все необходимые меры для защиты наших людей", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, в начале октября США перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью боевых самолетов. На фоне продолжающегося конфликта в регион для обеспечения безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle. Район их базирования официально не раскрывается. По данным западных СМИ, они размещены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Ранее в октябре в зону ответственности Центрального командования США уже дополнительно прибыли эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.

По официальным данным Пентагона, на Ближнем Востоке в настоящее время находятся около 50 тыс. американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.

США Ближний Восток Иран Израиль
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