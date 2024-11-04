Япония вывела на орбиту военный спутник

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Япония в понедельник вывела на орбиту спутник связи DSN 3 (Кирамэки 3) в интересах Сил самообороны страны, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск был осуществлен с помощью новой японской ракеты-носителя H3-22S с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима на юго-западе страны в 15:48 по токийскому времени (в 09:48 по Москве). Примерно через 30 минут космический аппарат был выведен на орбиту.

Спутник массой четыре тонны оснащен аппаратурой для обеспечения связи в Х-диапазоне частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковой радиосвязи. По имеющимся данным, запуск оценивается в 50 млн долларов.

H3 - основная ракета-носитель Японии для вывода на орбиту полезной нагрузки, разработанная JAXA и компанией Mitsubishi Heavy Industries. Это ее четвертый запуск. Н3 пришла на смену ракете H2A. По информации JAXA, H3 может выводить полезную нагрузку массой более четырех тонн на солнечно-синхронную орбиту и около восьми тонн на геопереходную орбиту. Это в 1,3 раза превышает массу полезной нагрузки, которую была способна выводить ракета H2A.