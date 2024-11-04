Inpex завершила продажу половины своей доли в проекте Эриду в Ираке

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Японская Inpex снизила долю участия в Блоке 10 в Ираке с 40% до 20%, сообщил "Интерфаксу" представитель проекта.

По его информации, часть доли японской компании выкупил его российский партнер НК "ЛУКОЙЛ".

"Сделка закрыта около месяца назад", - уточнил собеседник.

При этом он добавил, что Inpex не планировала совсем покинуть проект.

Геологоразведочные работы на Блоке 10 были начаты в 2012 году, проведена сейсморазведочная съемка 2D и 3D, пробурены 3 разведочные и 6 оценочных скважин. В результате было открыто месторождение Эриду с оценкой запасов 12,9 млрд баррелей. Месторождение стало одним из крупнейших нефтяных открытий в Ираке за последние 20 лет.

Блок 10 площадью 5,8 тыс. кв. км расположен в южной части Ирака в 120 км западнее города Басры, в 150 км от месторождения Западная Курна-2, где также работает российская компания. После закрытия сделки доля "ЛУКОЙЛа", который является оператором проекта, увеличилась до 80%. Держателем контракта с иракской стороны является государственная компания Thi-Qar Oil Company (TOC). Согласование в рамках проекта продвигалось очень медленно из-за бюрократии, что вызывало неудовлетворение Inpex. Ранее ожидалось, что проект может быть запущен в 2024 году.

Весной 2023 года "ЛУКОЙЛ" получил от TOC одобрение заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду. После этого партнеры планировали приступить к реализации плана разработки с проектным уровнем добычи 250 тыс. барр. в сутки. Предполагаемая добыча нефти на первом этапе в объеме 30 тыс. баррелей в сутки должна быть достигнута в 2025 году.