Генсек НАТО заявил, что Rheinmetall скоро достроит второй военный завод на Украине

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall в скором будущем завершит строительство второго военного предприятия на Украине, заявил в понедельник генсек НАТО Марк Рютте.

"Rheinmetall только что открыл первый завод на Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия", - сказал он на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Рютте добавил, что Rheinmetall с 2022 года серьезно нарастил выпуск боеприпасов.

Он также заявил, что немецкая промышленность является крайне важной для НАТО и Украины, и напомнил, что в Баварии американские и европейские компании сотрудничают для производства 1 тыс. ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.