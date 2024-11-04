В Тегеране критикуют переброску США бомбардировщиков B-52H на Ближний Восток

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Иранские власти не считают безопасным для региона размещение США на Ближнем Востоке сразу шести стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Мы всегда полагали, что присутствие Америки в регионе - дестабилизирующий фактор", - приводит "Аль-Арабийя" его слова в ответ на вопрос журналистов о прибытии в ближневосточный регион B-52H.

Багаи подчеркнул, что переброска американских войск не лишит Иран решимости защищать себя. При этом он отметил, что позиция иранских властей в отношении ядерной доктрины и обладания ядерным оружием не изменилась.

В начале ноября глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харрази заявил, что у Тегерана есть технические возможности для производства ядерного оружия. Он уточнил, что Иран по-прежнему ограничен мандатом верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи на создание оружия массового уничтожения.

Ранее издание Air And Space Magazine, ссылаясь на американских официальных лиц, информировало, что "США развертывают в общей сложности шесть бомбардировщиков B-52H, дополнительную эскадрилью истребителей F-15E Strike Eagles и большее количество самолетов-заправщиков для поддержки этих самолетов". Бомбардировщики размещают на авиабазе "Эль-Удейд" в Катаре.

Издание отмечает, что стратегические бомбардировщики B-52H прибывают на Ближний Восток для сдерживания Ирана. При этом указывается, что это первый случай развертывания B-52H в регионе с 2019 года. По словам официальных лиц США, авиационная группировка призвана компенсировать предстоящий в середине ноября уход из региона авианосной ударной группы во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln. Решение о переброске бомбардировщиков приняли после того, как Тегеран пригрозил атаковать Израиль после ответных израильских авиаударов по иранским системам ПВО и объектам по производству баллистических ракет 26 октября.