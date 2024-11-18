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Бомбардировщики ВВС США провели учебное бомбометание в Литве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США провели учебное бомбометание на полигоне Cudgel к западу от литовского года Каунас, сообщило Объединенное авиационное командование НАТО.

Операция проводилась во взаимодействии с истребителями Германии и Италии.

США в начале ноября перебросили на авиабазу Милденхолл в Великобритании четыре стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. За прошедшее время они совершили серию полетов над Финляндией, Швецией, Северным море и Литвой.

США НАТО B-52H Stratofortress Германия Финляндия Литва
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