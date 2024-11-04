Венгрия продлила режим ЧС до мая 2025 года

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Венгрии в понедельник одобрил продление режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с украинским кризисом еще на полгода, сообщает агентство Bloomberg.

"Законодатели проголосовали в понедельник за продление режима чрезвычайной ситуации до мая следующего года", - информирует агентство.

Решение поддержали 130 депутатов, 49 проголосовали против.

Власти Венгрии поддерживают режим ЧС с 2016 года, тогда его ввели из-за миграционного кризиса, затем его продлевали из-за пандемии COVID-19, а с мая 2022 года - из-за ситуации на Украине. Данный режим позволяет правительству венгерского премьера Виктора Орбана без одобрения парламента принимать меры посредством указов по всем вопросам, связанным, по его мнению, с ситуацией на Украине.