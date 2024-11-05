Фондовые индексы Европы снизились за исключением британского

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в понедельник снизились, исключением стал только британский рынок, завершивший торги в слабом плюсе.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам сессии уменьшился на 0,33% - до 509,21 пункта.

Германский DAX опустился на 0,6%, французский CAC 40 - на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,3%.

При этом британский индикатор FTSE 100 поднялся менее чем на 0,1%. Лидерами повышения выступили акции производителя люксовых товаров Burberry (+4,8%) на слухах о том, что его покупкой интересуется итальянская Moncler (-2,1%).

Кроме того, в Британии существенно подорожали бумаги банка NatWest (+2,6%) и производителя упаковочных материалов DS Smith (+2,5%).

Акции крупнейших нефтегазодобывающих компаний Европы выросли в цене вслед за подорожанием нефти: BP Plc - на 1%, Shell - на 0,6%, TotalEnergies - на 0,3%, Equinor - на 0,5%.

Цена бумаг Commerzbank увеличилась на 0,4% после того, как германский банк объявил программу buyback на сумму 600 млн евро.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере в еврозоне вырос в октябре до 46 пунктов по сравнению с пересмотренными 45 пунктами в предыдущий месяц, согласно окончательным расчетам HCOB и S&P Global. Значение индикатора меньше 50 пунктов свидетельствует о замедлении деловой активности. Он остается ниже данного уровня уже 28 месяцев подряд, что является самым длительным подобным периодом с начала ведения подсчетов в 1967 году.

Аналитики в среднем прогнозировали, что значение PMI не будет пересмотрено и останется на предварительно объявленной отметке 45,9 пункта, по данным Trading Economics.

Котировки бумаг Schneider Electric снизились на 2,3%. Французский производитель распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики объявил о том, что новым главным исполнительным директором станет Оливье Блюм, который сменит на этом посту Петера Хервека. Изменения вступают в силу немедленно.

Капитализация ирландской Ryanair сократилась на 0,1%. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер снизил прибыль после уплаты налогов в первом финансовом полугодии, которое завершилось в сентябре, на 18% - до 1,79 млрд евро, при этом выручка повысилась на 1% и составила 8,69 млрд евро.

Цена акций представителей полупроводниковой отрасли уменьшилась, в том числе STMicroelectronics - на 3%, Infineon Technologies - на 0,7%, ASML Holding - на 1,4%, ASM International - на 2,1%.

В Германии существенно опустилась стоимость выпускающей медицинское оборудование Fresenius (-2,1%), производителя военной продукции Rheinmetall (-2%), химических компаний Bayer (-1,4%) и BASF (-1,2%), разработчика программного обеспечения SAP (-1,4%).