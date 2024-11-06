ФБР расследует угрозы взрывов на избирательных участках в ряде штатов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - На проходящих в США президентских выборах избирательные участки в нескольких штатах получили по электронной почте письма с угрозами взрывов, в ФБР расследует инциденты, сообщают американские телеканалы.

"До закрытия избирательных участков остаются считанные часы, а некоторые штаты уже сообщают о высокой явке избирателей, несмотря на угрозы, которые, по-видимому, направлены на срыв голосования", - пишет CNN.

"Угрозы зафиксированы на избирательных участках штатов Мичиган, Висконсин и Джорджия, (...) они, по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты", - предупредило ФБР, добавив, что "пока ни одна из угроз не была признана достоверной".

Как сообщает NBC, в округе Фултон, штат Джорджия, сегодня утром были закрыты по меньшей мере три избирательных участка, каждый из которых был закрыт примерно на 30 минут, прежде чем возобновить работу.

Сотрудник ФБР подтвердил телеканалу, что бюро приступило к расследованию угроз.

В то же время, NBC отмечает, что не ясно, в каком районе Висконсина ФБР проводило расследование, поскольку администратор избирательной комиссии штата Миган Вулф заявила: "Насколько нам известно, в настоящее время ни одному избирательному участку в Висконсине никаких угроз не поступало".