В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

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Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - После летнего всплеска активности Солнца наблюдается её уменьшение, сообщил "Интерфаксу" директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

"Солнечная активность продолжается, пятна, вспышки есть, но общий уровень солнечной активности идет на спад", - сказал Петрукович.

По его словам, последние несколько месяцев активность Солнца была выше прогнозов.

"Амплитуды активности доросли до самых больших за последние 20-30 лет", - сказал ученый.

Петрукович отметил, что, хотя высокая солнечная активность может оказывать влияние на состояние атмосферы и работу спутников, но пока существенных аварий не было. "Все работает, больших аварий пока не происходит", - сказал он.