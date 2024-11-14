В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - После летнего всплеска активности Солнца наблюдается её уменьшение, сообщил "Интерфаксу" директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.
В миреМагнитные бури на Земле усилились из-за воздействия корональной дыры на СолнцеЧитать подробнее
"Солнечная активность продолжается, пятна, вспышки есть, но общий уровень солнечной активности идет на спад", - сказал Петрукович.
По его словам, последние несколько месяцев активность Солнца была выше прогнозов.
"Амплитуды активности доросли до самых больших за последние 20-30 лет", - сказал ученый.
Петрукович отметил, что, хотя высокая солнечная активность может оказывать влияние на состояние атмосферы и работу спутников, но пока существенных аварий не было. "Все работает, больших аварий пока не происходит", - сказал он.