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В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад

В ИКИ РАН сообщили, что солнечная активность идет на спад
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - После летнего всплеска активности Солнца наблюдается её уменьшение, сообщил "Интерфаксу" директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

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"Солнечная активность продолжается, пятна, вспышки есть, но общий уровень солнечной активности идет на спад", - сказал Петрукович.

По его словам, последние несколько месяцев активность Солнца была выше прогнозов.

"Амплитуды активности доросли до самых больших за последние 20-30 лет", - сказал ученый.

Петрукович отметил, что, хотя высокая солнечная активность может оказывать влияние на состояние атмосферы и работу спутников, но пока существенных аварий не было. "Все работает, больших аварий пока не происходит", - сказал он.

Солнце ИКИ РАН
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