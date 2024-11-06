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Apple допустила, что ее новые продукты могут не стать прибыльными, как iPhone

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Apple Inc. предупредила инвесторов, что новые продукты могут никогда не стать такими же прибыльными, как iPhone, поскольку компания выходит на непроверенные рынки, такие как искусственный интеллект и виртуальная реальность.

"Новые продукты, услуги и технологии могут заменить или вытеснить существующие предложения и могут привести к более низкой выручке и более низкой марже прибыли, - говорится в годовом отчете Apple. - Это может оказать значительное неблагоприятное влияние на бизнес компании, ее операционные показатели и финансовое положение".

Apple регулярно предупреждает инвесторов в годовых отчетах, что конкуренция, изменения валютных курсов, проблемы с цепочками поставок и другие факторы могут вызвать "волатильность и понижательное давление" на рентабельность. Однако до сих пор компания не была столь прямолинейной в рассмотрении финансового профиля своих новых продуктов, отмечает Financial Times.

Apple вкладывает значительные средства в ИИ, чтобы догнать таких конкурентов, как Google, а также в новую гарнитуру Vision Pro. Первые функции ИИ-платформы Apple Intelligence были запущены на прошлой неделе, и в ближайшие месяцы ожидается расширение количества функций, включая интеграцию ChatGPT с помощником Siri.

В пятницу Apple сообщила, что в четвертом квартале 2024 финансового года, который закончился 28 сентября, выручка выросла на 6,1% до рекордных $94,93 млрд. При этом валовая рентабельность также достигла исторического максимума в 46,2%.

Котировки акций Apple в ходе торгов в среду растут на 1,1%. Капитализация компании за последние три месяца увеличилась на 7,6% (до $3,4 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 16,4%.

Apple
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