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В Приднестровье желтый уровень террористической опасности продлен до 8 января

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Лидер самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ о продлении "желтого" уровня террористической опасности в регионе еще на 60 дней - с 7 ноября до 8 января 2025 года.

Как сообщила пресс-служба лидера ПМР, "желтый код" продлен "в связи с сохраняющейся угрозой совершения террористического акта и необходимостью продолжения осуществления деятельности по противодействию его совершения".

Приднестровские власти считают, что угроза совершения террористического акта еще сохраняется и отменять уровень опасности преждевременно.

"Желтый код" продлевается в 24-й раз с конца мая 2022 года.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье был введен "красный" уровень террористической угрозы. С 25 мая по 8 июня уровень угрозы был снижен до "желтого", с 8 июня действие "желтого кода" продлевалось каждые 15 дней, а с середины ноября - каждые два месяца.

При этом практически все ограничения, действовавшие во время "красного уровня", остались в силе. В частности, ведётся охрана и мониторинг ключевых объектов ПМР; на въездах и выездах в регион стоят блокпосты, где проводится досмотр. Силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Кроме того, полеты беспилотных летательных аппаратов запрещены без разрешения приднестровского министерства госбезопасности.

Вадим Красносельский ПМР Приднестровье
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