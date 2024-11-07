Президент Южной Кореи отрицает незаконное продвижение кандидата через свою партию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, комментируя обвинения в оказании незаконного влияния на внутрипартийные электоральные процессы, заявил на пресс-конференции, что не совершал никаких противоправных действий, передает AP.

В стране СМИ несколько недель обсуждают скандал вокруг Юн Сок Еля и его жены Ким Кон Хи. Предполагается, что бизнесмен Мюнг Тэ Кюн, компания которого проводит опросы общественного мнения, в 2022 году попросил президента оказать влияние на правящую консервативную партию "Сила народа" и посодействовать выдвижению близкого к нему политика в парламент. Журналистам стало известно, что в телефонных разговорах Мюнг Тэ Кюн хвастался своим влиянием на президента и первую леди, а также на высокопоставленных партийных деятелей.

"Я не сделал ничего неправильного. Мне нечего скрывать в связи с Мюнг Тэ Кюном", - сказал Юн Сок Ель на пресс-конференции 7 ноября.

По словам президента, он никогда не вмешивался в процессы выдвижения кандидатур в партии "Сила народа", а также никогда не заказывал Мюнг Тэ Кюну опросы. При этом президент признал, что бизнесмен оказывал ему "некую помощь" во время первой президентской кампании.