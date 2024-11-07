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Президент Южной Кореи отрицает незаконное продвижение кандидата через свою партию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, комментируя обвинения в оказании незаконного влияния на внутрипартийные электоральные процессы, заявил на пресс-конференции, что не совершал никаких противоправных действий, передает AP.

В стране СМИ несколько недель обсуждают скандал вокруг Юн Сок Еля и его жены Ким Кон Хи. Предполагается, что бизнесмен Мюнг Тэ Кюн, компания которого проводит опросы общественного мнения, в 2022 году попросил президента оказать влияние на правящую консервативную партию "Сила народа" и посодействовать выдвижению близкого к нему политика в парламент. Журналистам стало известно, что в телефонных разговорах Мюнг Тэ Кюн хвастался своим влиянием на президента и первую леди, а также на высокопоставленных партийных деятелей.

"Я не сделал ничего неправильного. Мне нечего скрывать в связи с Мюнг Тэ Кюном", - сказал Юн Сок Ель на пресс-конференции 7 ноября.

По словам президента, он никогда не вмешивался в процессы выдвижения кандидатур в партии "Сила народа", а также никогда не заказывал Мюнг Тэ Кюну опросы. При этом президент признал, что бизнесмен оказывал ему "некую помощь" во время первой президентской кампании.

Юн Сок Ель Ким Кон Хи Мюнг Тэ Кюн Южная Корея
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