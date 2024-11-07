Президент РФ не считает, что Китай проводит агрессивную политику в Азии

Он также заявил, что сотрудничество России и Китая не угрожает третьим странам

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Китай не проводит агрессивную политику в регионе: наоборот, против него создаются блоки и в этой ситуации РФ - на стороне КНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается ситуации в восточной Азии в целом: ну, Китай, что ли, там блоки создает? Это США создают блоки. Один блок, второй, третий, НАТО формально туда уже влезает. Ничего хорошего не происходит, когда создаются замкнутые военно-политические блоки под явным дирижированием какой-то одной главной страны. Все остальные страны, как правило, работают в режиме интересов этого государства, которое создает эти блоки", - сказал Путин, отвечая на вопросы участников пленарного заседания клуба "Валдай" в четверг.

По мнению президента РФ, "совершенно некорректно" обвинять Китай "в каких-то агрессивных намерениях, когда не он создает агрессивные блоки, а те же Штаты".

"Что касается того, что Россия на стороне Китая, а не на стороне тех, кто эти блоки создает: а как же? Конечно, мы на стороне Китая. (...) Мы не считаем, что Китай проводит агрессивную политику", - сказал Путин.

Очень многое, продолжил он, "крутится вокруг Тайваня".

"Все формально признают: да, Тайвань - это часть Китая. А на деле? А на деле действуют совершенно в другую сторону. Провоцируя ситуацию в сторону обострения. Зачем? А не для того же, для чего спровоцировали украинский кризис? Чтобы создать кризис в Азии, а потом сказать всем остальным: "Ребята, давайте ко мне, сюда, поближе, потому что без меня вы не справитесь", - сказал Путин.

"Хочу еще раз подчеркнуть: наше сотрудничество с Китаем в целом - и в военной, и в военно-технической области направлено на укрепление нашей безопасности и не направлено против третьих стран", - также заявил Путин.

Касаясь совместных российско-китайских военных учений, Путин подчеркнул, что США и Япония подобные военные совместные учения проводят постоянно, как и с другими странами - тоже на постоянной основе.

"Мы с конца 90-х перестали использовать нашу стратегическую авиацию, она не совершала дальних полетов в нейтральной зоне, а США продолжали это делать. Мы смотрели, смотрели и тоже возобновили в конце концов полеты нашей стратегической авиации. Так же и в этом случае США проводили там бесконечные учения, в конце концов и мы с Китаем также начали проводить учения. Но ведь учения никому не угрожают, они направлены на то, чтобы обеспечить нашу безопасность. И мы считаем, что это является правильным инструментом, стабилизирующим ситуацию не только в Азии, но и во всем мире. Странам региона здесь нечего опасаться", - заявил Путин.