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Путин заявил об обострении внутриполитической борьбы в США

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил несогласие с оценками в адрес президентов США и заявил, что некорректные высказывания являются инструментом внутриполитической борьбы.

"Внутриполитическая борьба в США становится все острее и острее, используются всякие приёмы оппонентами и политическими противниками действующего главы государства для того, чтобы их как-то подопустить. Причём используются такие инструменты, которые часто являются нелицеприятными и далеки от показателя этой политической культуры", - сказал Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил о нападках на президента Буша: "Он такой неграмотный, неинтеллигентный, незнающий". "Вранье все это", - сказал глава государства и добавил: "У нас (с экс-президентом США Джорджем Бушем-младшим) очень много было противоречий с точки зрения отношения к России, политики на российском направлении. (...) Все что делалось в конечном итоге, в совокупности, смотрелось как скрытая интервенция", - рассказал президент РФ.

Путин отметил, что много общался с Бушем-младшим лично, ночевал у него дома на ранчо в Техасе, встречался неоднократно с его родителями. При этом в частной беседе с его отцом, Бушем-старшим, тот сказал: "огромную ошибку мы совершили, что начали блокировать Олимпийские игры в Москве". "Такая чушь, такая ошибка, зачем мы это все делаем?", - рассказал президент РФ, приводя слова Буша-старшего.

Отвечая на вопрос о воспоминаниях о работе с другими экс-президентами США, Путин подчеркнул, что "они все интересные люди. Трудно себе представить человека, который оказался на вершине власти в одной из ведущих стран мира, и был бы абсолютно ничтожным, глупым, неинтересным человеком", - заключил он.

Владимир Путин Валдай
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