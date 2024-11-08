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В Пекине назвали дальнейшие отношения РФ с США внутренним делом Москвы и Вашингтона

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В МИД КНР не стали давать оценку заявлениям президента России Владимира Путина о том, что Москва открыта к восстановлению отношений с Вашингтоном, сочтя это личным делом двух стран, сообщает в пятницу The Global Times.

"Отношения России и США – это вопрос, которым занимаются эти две суверенные страны", - сказала представитель китайского МИД Мао Нин, комментируя вопрос журналиста о реакции Пекина на слова Путина.

Между тем, она добавила, что заявления избранного президента США Дональда Трампа по планам урегулирования украинского кризиса "заслуживают внимания".

Мао Нин напомнила, что позиция Пекина по конфликту на Украине остается прежней, Китай поддерживает любые усилия, направленные на политическое урегулирование.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с США.

"Что касается восстановления отношений с США, мы для этого открыты. Но в значительной степени мяч на стороне Вашингтона. Мы с ними отношений не портили", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

РФ Китай США Владимир Путин Дональд Трамп
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