Лидеры стран ЕС наметили курс на прорыв в конкурентоспособности

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Неформальный саммит ЕС в Будапеште 7-8 ноября, признав экономическое отставание от США и Китая, провозгласил задачу сделать Евросоюз "более конкурентоспособным, продуктивным, инновационным и устойчивым".

"Крайне важно, чтобы мы срочно закрыли разрыв в инновациях и производительности как с нашими глобальными конкурентами, так и в самом ЕС. Мы будем работать в единстве и солидарности на благо всех граждан ЕС, предприятий и государств-членов", - говорится в принятой декларации "О новом соглашении о европейской конкурентоспособности".

"Обычный подход больше невозможен", - сказано в документе, в котором подчеркивается "настоятельная необходимость решительных действий" и содержится призыв к "коллективным усилиям".

Декларация ставит, в частности, такую цель, как "активизация усилий по обеспечению полностью функционирующего единого рынка и раскрытию его полного потенциала как ключевого фактора инноваций и инвестиций, конвергенции, роста, взаимосвязанности и экономической устойчивости".

Для этого Еврокомиссии поручается представить к июню 2025 года новую всеобъемлющую стратегию по углублению единого рынка, включая "дорожную карту" с четкими сроками и этапами.

Предлагается предпринять "решительные шаги к союзу сбережений и инвестиций к 2026 году и добиться срочного прогресса по союзу рынков капитала". "Также необходим дальнейший прогресс в завершении работы по банковскому союзу", - отмечается в документе.

"Это создаст по-настоящему интегрированные европейские рынки капитала, доступные всем гражданам и предприятиям, в частности, малым и средним, и стартапам. Это должно позволить нашим инновационным компаниям расширяться. Кроме того, увеличение инвестиций в акционерный капитал будет способствовать обеспечению конкурентоспособности ЕС в критически важных технологиях", - заявили европейские лидеры.

Они призвали в своей декларации обеспечить промышленное обновление и декарбонизацию, запустить "революцию упрощения" нормативной базы для предприятий и обеспечить "радикальное сокращение административной нагрузки", повысить оборонные готовность и потенциал, вывести Европу на передовые позиции в мире в области исследований и инноваций, добиваться "двойной цели": стратегического энергетического суверенитета и климатической нейтральности к 2050 году, чтобы гарантировать "доступную и чистую энергию всем гражданам и предприятиям".