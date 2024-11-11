Поиск

Дома и дороги повреждены на востоке Кубы из-за сильного землетрясения

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Значительный ущерб нанесен инфраструктуре на востоке Кубы, где в воскресенье произошло землетрясение, сообщает информационный портал CiberCuba.

Толчки магнитудой 6 и 6,7 ощутили жители провинций Лас-Тунас, Сантьяго, Гуантанамо и особенно Гранмы.

Повреждены дома и дороги.

Эпицентр землетрясения находился в море у побережья Кубы.

Власти, как центральные, так и региональные, призвали жителей пострадавших районов оставаться на открытых местах на случай, если произойдут повторные толчки.

По свидетельствам кубинских сейсмологов, несмотря на значительную магнитуду, угрозы возникновения цунами нет.

Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Telegraph утверждает, что Стармер и Макрон хотят убедить США разрешить Киеву удары ракетами по РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 ноября

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Корабли РФ и Индонезии провели в Яванском море военно-морское учение

Washington Post сообщает, что Трамп обсудил с Путиным Украину

В Париже усилят меры безопасности на время матча между Францией и Израилем

Гросси на следующей неделе посетит Тегеран

Гросси на следующей неделе посетит Тегеран

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 ноября

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

Избранный президент США Трамп сформировал команду для подготовки к инаугурации

Принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии

Принцесса Уэльская впервые появилась на крупном мероприятии после химиотерапии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });