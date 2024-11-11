Дома и дороги повреждены на востоке Кубы из-за сильного землетрясения

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Значительный ущерб нанесен инфраструктуре на востоке Кубы, где в воскресенье произошло землетрясение, сообщает информационный портал CiberCuba.

Толчки магнитудой 6 и 6,7 ощутили жители провинций Лас-Тунас, Сантьяго, Гуантанамо и особенно Гранмы.

Повреждены дома и дороги.

Эпицентр землетрясения находился в море у побережья Кубы.

Власти, как центральные, так и региональные, призвали жителей пострадавших районов оставаться на открытых местах на случай, если произойдут повторные толчки.

По свидетельствам кубинских сейсмологов, несмотря на значительную магнитуду, угрозы возникновения цунами нет.