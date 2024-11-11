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Шойгу прибыл в Пекин, где встретится с высшим политическим руководством Китая

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проведет встречи с высшим политическим руководством страны.

Самолет секретаря Совбеза РФ в понедельник вечером приземлился в международном аэропорту Пекина. Встречал Шойгу посол России в Китае Игорь Моргулов и заместитель министра иностранных дел КНР Лю Бинь.

Как сообщалось накануне, в ходе рабочей поездки Шойгу проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И.

Кроме того, запланированы переговоры по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК, секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Также Шойгу посетит международный авиасалон Airshow China 2024 в Чжухае, в ходе которого состоится первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57.

КНР Сергей Шойгу
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