В Пекине отметили, что отношения РФ-КНР выдержали испытания переменами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Китайско-российские отношения прошли испытания международными переменами и сохранили стабильную динамику развития, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на консультациях по вопросам стратегической безопасности с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

"Под твердым руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху выдержали испытания международными переменами, а также сохранили здоровую и стабильную динамику развития", - сказал Ван И.

Глава МИД КНР отметил, что "обе стороны придерживаются принципов неизменного добрососедства, дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества".

"Россия и Китай твердо поддерживают друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой из сторон, постоянно углубляют политическое взаимное доверие, решительно продвигают деловое сотрудничество в различных областях и создали новую модель отношений между соседними крупными странами", - заявил Ван И.

Он подчеркнул, что Россия и Китай "также внесли важный вклад в содействие единству и сотрудничеству между странами Глобального Юга".

Секретарь Совета безопасности РФ со своей стороны заявил, что рад их "очередной, уже второй по счету, личной встрече в текущем году".

"Признателен вам за теплый прием, оказанный российской делегации на гостеприимной китайской земле", - сказал Шойгу на встрече с Ван И.

Он отметил, что во вторник проводится 19-й по счету раунд российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин в беседе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 22 октября в Казани выразил уверенность в том, что сотрудничество в данном формате внесет важный вклад в развитие российско-китайских отношений", - добавил секретарь Совбеза РФ.