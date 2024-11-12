Трамп может сменить директора ФБР Кристофера Рэя

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Директор ФБР Кристофер Рэй может покинуть свой пост после перехода власти к администрации Дональда Трампа, ранее победившего на президентских выборах США, сообщает во вторник NBC ссылкой на источники.

"Директор ФБР Кристофер Рэй и команда Дональда Трампа рассматривают возможность того, что при новой администрации Рэя заменят, заявили NBC три источника, знакомых с ситуацией", - информирует телеканал.

По словам еще двух источников, один из вероятных кандидатов на пост директора ФБР - Кэш Патель, советник Трампа. Кроме того, есть предположения, что он может возглавить ЦРУ.

Трамп назначил Рэя руководить ФБР в 2017 году, на срок в 10 лет. Впоследствии политик неоднократно критиковал его, но не так сильно, как других официальных лиц Минюста, частью которого является ФБР. Тем не менее, напоминает NBC, Трамп потребовал его увольнения, когда Рэй заявил на слушаниях в Конгрессе, что ранение экс-президента в ухо во время июльского покушения не было вызвано пулей. Позднее в ФБР подтвердили, что Трамп получил ранение от пули стрелка.

Телеканал напоминает, что республиканец Патель ранее работал в Совете нацбезопасности США и в Палате представителей Конгресса, был старшим советником директора Национальной разведки. Также в конце президентства Трампа работал начальником штаба министра обороны. Президент планировал сделать его заместителем директора ЦРУ, но глава управления Джина Хеспел пригрозила тогда отставкой при таком назначении.

Патель давно известен критикой Минюста, ФБР и ЦРУ. В своих мемуарах он призывал провести "всеобщую чистку" в министерстве и ФБР, уволить многих представителей руководства и преследовать по закону тех, кто, по его мнению, злоупотреблял полномочиями в политических целях.

"Мы пойдем и найдем заговорщиков, не только в администрации, но и в СМИ. Да, мы собираемся прийти за людьми в СМИ, кто лгал американским гражданам, кто помог Джо Байдену сфальсифицировать президентские выборы", - заявлял ранее Патель.