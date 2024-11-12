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Соглашение между РФ и Кувейтом о передаче осужденных ратифицировано Госдумой

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник ратифицировала соглашение между РФ и Кувейтом о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

Оно было подписано в Санкт-Петербурге 28 июня 2024 года.

Соглашением предусматривается, что стороны оказывают друг другу как можно более широкое содействие в области передачи лиц, осужденных к лишению свободы, в соответствии с положениями документа.

Устанавливается, что лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из стран, в соответствии с положениями соглашения может быть передано на территорию другой страны для отбывания назначенного наказания. В этих целях лицо или его законный представитель может ходатайствовать как перед государством вынесения приговора, так и перед государством исполнения приговора о передаче лица в соответствии с положениями соглашения. Запрос о передаче может быть направлен как государством вынесения приговора, так и государством исполнения приговора, предусматривает документ.

Кувейт Госдума
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