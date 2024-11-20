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Совет Федерации ратифицировал соглашение с Кувейтом о выдаче осужденных

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о ратификации российско-кувейтского соглашения о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Соглашение было подписано в Петербурге 28 июня 2024 года.

Оно предусматривает, что стороны оказывают друг другу как можно более широкое содействие в области передачи лиц, осужденных к лишению свободы, в соответствии с положениями документа.

Устанавливается, что лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из стран, может быть передано на территорию другой страны для отбывания назначенного наказания. В этих целях лицо или его законный представитель может ходатайствовать как перед государством вынесения приговора, так и перед государством исполнения приговора о передаче лица в соответствии с положениями соглашения. Запрос о передаче может быть направлен как государством вынесения приговора, так и государством исполнения приговора, предусматривает документ.

Кувейт Совет Федерации
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