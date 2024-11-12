На юге КНР 35 человек погибли при наезде автомобиля на пешеходов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В городском округе Чжухай (провинция Гуандун) на юге КНР 35 человек стали жертвами наезда автомобиля на группу людей, занимавшихся спортом на улице, сообщает Associated Press со ссылкой на данные местной полиции.

Еще 43 человека пострадали.

Полиция задержала 62-летнего водителя. Пока неясно, идет ли речь о случайном происшествии или о преднамеренном наезде, и какие мотивы могли бы иметь место в случае атаки. Расследование продолжается.