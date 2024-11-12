Си Цзиньпин потребовал жестко наказать водителя, сбившего насмерть 35 человек

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился наказать по всей строгости закона мужчину, сбившего на машине десятки человек на юге страны, сообщают во вторник официальные китайские СМИ.

Китайский лидер также отметил необходимость усилить меры безопасности во избежание подобных инцидентов.

Кроме того, Си Цзиньпин призвал приложить максимальные усилия для оказания медицинской помощи всем пострадавшим при наезде автомобиля.

Ранее во вторник полиция задержала 62-летнего водителя, наехавшего на группу людей, занимавшихся спортом на улице в городском округе Чжухай (провинция Гуандун) на юге КНР. По последним данным, 35 человек погибли, еще 43 пострадали.

После наезда на людей водитель пытался нанести себе травмы ножом, однако полицейские вовремя вмешались и отправили мужчину в больницу. По предварительным данным, причиной наезда на людей могло быть его недовольство разделом имущества после развода с женой.