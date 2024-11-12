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Российский посол назвал полезной беседу с представителями МИД Молдавии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Посол России в Молдавии Олег Озеров назвал полезной состоявшуюся 12 ноября беседу в МИД республики и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что на территории Молдавии были обнаружены российские беспилотники.

"Это была плановая встреча, состоялась полезная беседа. У нас состоялся обстоятельный разговор о состоянии и перспективах двусторонних отношений между Российской Федерацией и Молдовой. Как вы видите, он был длительным. Это был очень подробный разбор всех вопросов, которые касаются как жизнедеятельности посольства, так и в целом двусторонних отношений", - сказал он журналистам на выходе из министерства.

Посол также прокомментировал сообщения об инцидентах с падением российских дронов на территорию страны.

"Вы знаете, мы эти обвинения полностью отвергаем и считаем, что они носят бездоказательный характер. Принадлежность этих БПЛА к России не установлена. Все предыдущие случаи, которых обвиняли Российскую Федерацию при расследовании, выяснили, что это были в основном украинские", - сказал дипломат.

В МИД Молдавии сообщили, что послу России была вручена нота протеста "из-за вмешательства в выборы президента республики и референдум, а также из-за двух российских беспилотников, обломки которых обнаружили 10 ноября в Каушанском и Рышканском районах Молдавии".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что "решительно осудили нарушение воздушного пространства Молдавии 10 ноября".

6 ноября в МИД России был вызван посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинёва в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии", - заявили тогда на Смоленской площади.

МИД Молдавия Лилиан Дарий Олег Озеров
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