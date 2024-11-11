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МИД РФ опроверг сообщения об обнаружении российских дронов в Молдавии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве отвергают обвинения Кишинева в том, что на территории Молдавии были обнаружены российские беспилотники, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Категорически отвергаем голословные антироссийские выпады, которые, к сожалению, стали нормой в Республике Молдова. В очередной раз никаких доказательств того, что БПЛА имели российское происхождение и были запущены с территории нашей страны, представлено не было", - сказала она журналистам. Текст ее ответа на вопрос СМИ опубликован в понедельник на сайте МИД РФ.

Как подчеркнула Захарова, "уверены, что доказательства никогда не будут представлены, потому что их нет".

Накануне МИД Молдавии выпустил заявление, в котором утверждается, что в Каушанском и Рышканском районах Республики Молдова были обнаружены беспилотные летательные аппараты, якобы выпущенные с территории Российской Федерации для отвлечения ПВО Украины.

"Еще раз подчеркиваем, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации не применяют и не прокладывают маршруты полетов БПЛА над территорией сопредельных с Украиной государств, в число которых входит и Молдавия", - отметила официальный представитель российского МИД.

Она призвала молдавские власти "отказаться от антироссийской риторики и не поддаваться на подобные провокации".

МИД РФ Мария Захарова Молдавия Украина
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