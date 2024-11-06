МИД РФ протестует из-за действий Кишинева в отношении наблюдателей из России на выборах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Действия Кишинёва в отношении российских наблюдателей в составе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на минувших выборах в Молдавии стали поводом для вызова посла этой страны Лилиана Дария в МИД России, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинёва в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии", - говорится в сообщении МИД России, распространенном в среду. Глава молдавской дипмиссии был вызван в МИД РФ 6 ноября.

Как отмечается в документе, "перед первым туром голосования и конституционным референдумом о вступлении в ЕС, которые проходили 20 октября, молдавские власти немотивированно отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России".

"Перед вторым туром, состоявшимся 3 ноября, в аэропорту Кишинёва трём российским членам миссии БДИПЧ ОБСЕ было отказано во въезде в Молдавию, несмотря на наличие аккредитации молдавского Центризбиркома", - говорится в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что "такие действия являются грубым нарушением Кишинёвом своих международных обязательств, в частности, Копенгагенского документа СБСЕ 1990 года и Конвенции СНГ 2002 года о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, участницей которых является Республика Молдова".

"Аналогичное представление в связи с вопиющими действиями властей Молдавии в отношении международных наблюдателей от России делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.