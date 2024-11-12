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Сотрудники Canada Post наметили забастовку после года переговоров

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Канадский профсоюз почтовых работников (CUPW) объявил о намерении провести забастовку после года переговоров об условиях труда с Canada Post Corp., сообщает CBC.

Исполнительный совет CUPW направил уведомление об этом 12 ноября и, согласно местному законодательству, получит право на проведение забастовки через 72 часа, то есть начиная с 15 ноября.

Профсоюз заявил, что, несмотря на начавшиеся 15 ноября 2023 года переговоры, "стороны по-прежнему далеки друг от друга по многим вопросам", включая пенсии, больничные и повышение заработной платы.

Президент CUPW Ян Симпсон сказал, что профсоюз пока не решил, будет ли протестная акция проведена именно в пятницу. "Будет зависеть от действий Canada Post за столом переговоров в ближайшие дни", - отметил он.

Последнее предложение Canada Post включало, в том числе, ежегодное повышение заработной платы сотрудников на 11,5% в течение четырех лет, а также медицинские льготы. Профсоюз отклонил это предложение, пишет CityNews Toronto.

CUPW Canada Post Ян Симпсон Канада
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