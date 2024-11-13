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Военные США хотят возродить масштабное производство тринитротолуола

Турецкой Repkon заказано строительство тротилового завода в Кентукки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Армия США хочет восстановить производство в стране тринитротолуола - взрывчатого вещества, нужного для производства снарядов, и передает турецкой фирме Repkon контракт на сумму в $425 млн на строительство такого завода в штате Кентукки, сообщает Defense news.

"Этот шаг быстро восстановит масштабное производство тринитротолуола в США - впервые за десятилетия", - говорилось в заявлении центра обеспечения закупок ВС США.

Сроки строительства в заявлении не названы.

Defense news напоминает, что ранее США при производстве снарядов калибра 155 мм при поставках важнейших компонентов полагались лишь на небольшое количество производителей. При этом США получали весь тринитротолуол из-за границы.

С февраля 2022 года Армия США старается диверсифицировать источники поставок компонентов для 155-миллиметровых снарядов, отмечает издание.

Ранее помощник министра Армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш заявлял Defense news, что США хотят до конца 2025 года расширить каналы поставок нужных материалов. Буш отмечал, что власти планируют построить завод по выпуску тринитротолуола за 48 месяцев.

Кентукки США Repkon
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