ЕС призвал частных европейских инвесторов вкладываться в восстановление Украины

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что на первой "Инвестиционной конференции ЕС-Украина" в Варшаве в среду Евросоюз выступил с призывом мобилизовать частные инвестиции в критически важные для восстановления Украины области.

"В рамках этого призыва предприятия ЕС, включая совместные предприятия или консорциумы с участием как европейских, так и украинских компаний, приглашаются подавать предложения до 1 марта 2025 года. Предложения будут рассмотрены и связаны с наиболее подходящими инвестиционными проектами, финансируемыми инвестиционной рамочной программой для Украины, которая является неотъемлемой частью украинского фонда ЕС на сумму 50 млрд евро", - говорится в коммюнике ЕК.

"Восстановление Украины требует как государственного финансирования, так и партнерства с частным сектором. Объединив эти усилия, мы сможем максимизировать инвестиции, поддержать восстановление страны и ее постепенную интеграцию в единый рынок ЕС. Действительно, содействие участию частного сектора в процессах восстановления и реконструкции Украины станет ключом к ее успеху", - заявил европейский комиссар по политике соседства и расширению Евросоюза Оливер Варгейи.

Еврокомиссия назвала приоритетные направления призыва ЕС: разработка устойчивых энергетических решений, включая проекты возобновляемой энергетики и модернизацию существующей энергетической инфраструктуры; инвестиции в переработку критически важного сырья - ключевых минералов и ресурсов, необходимых для высокотехнологичных отраслей промышленности и технологий возобновляемой энергии; оживление и модернизация обрабатывающей промышленности и производственного сектора для повышения конкурентоспособности промышленности, поддержка в строительном секторе реконструкции от жилья до общественных зданий и др.

Двухдневная конференция, по данным ЕК, собрала более 5 тыс. участников, включая компании, банки и инвесторов из Украины, ЕС и других стран, для мобилизации частных инвестиций в восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины.