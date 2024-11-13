Пашинян сообщил о передаче Баку предложений по транспортным коммуникациям и мирному договору

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Ереван направил Баку новые предложения по разблокированию региональных транспортных коммуникаций и несогласованным статьям соглашения о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В вопросе разблокирования региональных коммуникаций стороны могут достичь решения, которое, по сути, может быть полностью и взаимно приемлемым. Это предложение мы уже письменно передали Азербайджану", - сказал Пашинян.

Он также отметил, что Армения передала Азербайджану свои предложения по еще несогласованным двум статьям соглашения о мире.

Об этом Пашинян заявил в среду, комментируя в рамках "правительственного часа" по просьбе депутата парламента впечатления от участия в саммите БРИКС в Казани и встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Участие в саммите БРИКС считаю очень важным и эффективным. Хочу выразить также удовлетворение от встречи с президентом Азербайджана лично, а затем в расширенном составе. Должен отметить, что такого долгого разговора между нами давно или никогда не было. Состоялся очень важный разговор", - сказал премьер Армении.

По его словам, во время встреч "прозвучала мысль, и я считаю, что Армения и Азербайджан для мирного сосуществования нуждаются не только в соглашении о мире или других соглашениях, а нуждаются в заключении стратегической сделки о том, в рамках каких формул мы в предстоящие столетия, как независимые страны, готовимся жить бок о бок".

"Это самый фундаментальный вопрос. Сам я имею некие представления, и это видение основывается на концепции "реальной Армении". Но этот разговор должен иметь политические проявления. И, как уже сказал наш министр иностранных дел, мы близки к согласованию текста соглашения о мире", - сказал Пашинян.