Канадский пенсионный фонд PSP купил британского оператора аэропортов AGS за $1,9 млрд
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Канадский пенсионный фонд PSP Investments через 100%-ный дочерний холдинг AviAlliance покупает британского оператора аэропортов AGS Airports у испанской Ferrovial и австралийского Macquarie за 1,5 млрд фунтов стерлингов ($1,9 млрд), пишет FInancial Times.
Закрытие сделки ожидается в первом квартале следующего года.
AGS была сформирована в 2014 году и управляет аэропортами Абердина, Глазго и Саутгемптона.
PSP на конец марта управляла активами на сумму 265 млрд канадских долларов ($190 млрд).
Портфель AviAlliance насчитывает четыре аэропорта с совокупным пассажиропотоком в 73 млн человек за прошлый год.